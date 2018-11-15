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15 ноября 201810:56

С 1 декабря по 15 января дети до 14 лет смогут ездить в "Аэроэкспрессах" за рубль

фото: Vineyard H. Rose Co.

В период с 1 декабря 2018 года по 15 января 2019 года стоимость билета в "Аэроэкспрессе" для детей до 14 лет составит всего 1 рубль. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо будет предъявить документы ребенка сотрудникам компании в терминалах "Аэроэкспресс" в аэропортах и на вокзалах, сообщает РИА Новости.

Как пояснила генеральный директор компании Алина Бисембаева, для акции специально было выбрано время новогодних каникул, так как в этот период традиционно увеличивается количество пассажиров с детьми.

"Аэроэкспресс" осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки между Москвой и основными столичными аэропортами — Внуково, Домодедово и Шереметьево.

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