Теперь, как Овечкин: Владимир Тарасенко лишился зуба в матче НХЛ

Российский хоккеист Владимир Тарасенко, выступающий за "Сент-Луис Блюз", в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Чикаго Блэкхоукс" лишился зуба. Встреча завершилась минимальной победой "черных ястребов" со счетом 1:0.

Нападающий из России получил травму во время второго периода поединка. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт лиги, Тарасенко получил от соперника удар клюшкой по лицу, после чего обнаружил отсутствие зуба – тот уже лежал на льду. Впрочем, сам россиянин не расстроился, а наоборот встретил этот момент теперь уже новой фирменной улыбкой.