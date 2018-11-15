Известный рэпер назвал безумцем сына Уилла Смита после слов, что они любовники

В соцсетях поклонники известного рэпера Tyler, The Creator (Тайлера Грегори Оконма) никак не могут успокоиться после заявлений, которые сделал со сцены во время концерта в Лос-Анджелесе сын американского актера Уилла Смита Джейден.

Молодой человек признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, а также в том, что Тайлер — его "чертов бойфренд". "И он был им всю мою чертову жизнь. Это правда!" – заявил Джейден, добавив, что он его очень любит.

При этом сын известного актера намекнул, что сам рэпер в этом признаваться не хочет. Во время выступления они с Тайлером еще несколько раз в шутливой форме говорили со сцены о гомосексуальности.

Видео этого выступления появилось в "Инстаграме" с вопросом, что пользователи думают об этом заявлении? За пару дней оно собрало огромное количество просмотров и комментариев.

Позже уже в "Твиттере" рэпер назвал Джейдена "безумцем" после слов об их любовной связи.

hahaha you a crazy nigga man — Tyler, The Creator (@tylerthecreator) 12 ноября 2018 г.

Хотя, как отмечают некоторые СМИ, поклонники музыканта и ранее замечали в его текстах намеки на гомосексуальность.