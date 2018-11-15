Рождённые летать: палеонтологи оценили способности к полёту древних энанциорнисов

Музейные экспозиции могут удивить посетителей своими великолепными образцами окаменелостей, но зачастую широкой общественности представлена лишь небольшая часть коллекций. В архивах находится множество экземпляров, всё ещё хранящих свои тайны и ожидающих своих "первооткрывателей". Примерно так дело обстояло с останками древней птицы возрастом 75 миллионов лет.

Их более 25 лет назад обнаружил палеонтолог Говард Хатчисон (Howard Hutchison) во время поездки в Национальный заповедник Гранд Стэйркейс Эскаланте, американский штат Юта. Многие учёные знали о найденном экземпляре, но лишь недавно они как следует изучили образец. Он хранился в Музее палеонтологии при Университете Калифорнии.

Ведущий автор нынешнего исследования Джесси Аттерхольт (Jessie Atterholt) из Западного университета наук о здоровье заинтересовалась окаменелостями в рамках своей научной работы, и не зря.

Оказалось, что на музейных полках долгое время пылились останки ранее неизвестного вида птиц. Специалисты назвали его Mirarce eatoni.

Слово mirarce сумма латинского mirus, что означает замечательный, и греческого Arce – так звали мифологического крылатого посланника титанов. Видовое название дано в честь палеонтолога Джеффри Итона (Jeffrey Eaton), работавшего в течение многих лет на Кайпаровицкой формации, где были найдены останки птицы. (К слову, ранее там же были обнаружены останки "бронированного" динозавра с колючей головой).

Примечательно, что изучаемый образец оказался среди всех окаменелостей Северной Америки самым полным скелетом существа, принадлежащего группе птиц под названием энанциорнисы.

Порой таких существ называют "противоптицами", поскольку они имели необычное строение: почти каждый элемент их скелета был устроен иначе, чем у веерохвостых птиц, к которым относятся современные птицы.

Подобные особи доминировали среди птиц в меловом периоде. Они исчезли во время массового вымирания, уничтожившего и динозавров 66 миллионов лет назад.

Палеонтологи уже успели собрать огромную коллекцию окаменелых останков энанциорнисов (они найдены на всех континентах за исключением Антарктиды). При этом размер большинства из них не превышал "комплекцию" средних певчих птиц (тех же синиц). Mirarce eatoni был сопоставим с индюшачьим грифом (Cathartes aura).

Новый экземпляр, описанный в издании PeerJ, порадовал палеонтологов частями ног, крыльев, вилочковой кости, хвоста и позвоночника (около 30% от общего скелета).

"Безусловно это самый полный скелет энанциорнисовой птицы из Северной Америки. У нас есть кусочки, представляющие весь скелет, за исключением черепа" — говорит Аттерхольт.

Изучая образцы, учёные пришли к выводу, что Mirarce eatoni мог летать так же, как современные птицы.

"Мы знаем, что птицы в раннемеловом периоде, примерно 115-130 миллионов лет назад, были способны летать. Но, вероятно, они были приспособлены к этому не так хорошо, как современные птицы", — говорит Аттерхольт.

Грудина, или грудная кость, (на которой крепятся мышцы, необходимые для полёта) древнего существа была чуть более килевидной, чем у других энанциорнисов. Кость под названием вилочка имеет V-образную форму, как и у современных птиц, в отличие от U-образной дужки более ранних пернатых.

Наиболее интересной частью открытия являются ярко выраженные маховые бугорки на локтевой кости птицы, где крепятся маховые перья современных пернатых.

Иными словами, строение птицы демонстрирует её прекрасные способности к полёту.

На самом деле энанциорнисы были очень похожи на современных птиц: они были полностью пернатыми, летали, махая крыльями, как современные птицы.

"Вполне вероятно, что, если бы вы увидели существо в реальной жизни и просто взглянули на него, вы не смогли бы отличить его от современной птицы", — сказал Аттерхольт.

По словам палеонтолога Даниэля Филда (Daniel Field) из Кембриджского университета, исследование в очередной раз напомнило о ценности музейных коллекций, в которых хранятся многочисленные образцы, ожидающие своей "минуты славы".

После изучения образца палеонтологи задались вопросом, почему энанциорнисы, которые были развиты так же хорошо, как и современные птицы, вымерли вместе с динозаврами? Ведь предкам современных пернатых удалось избежать такой участи.

Одна из недавно предложенных гипотез заключается в том, что энанциорнисы являлись в основном лесными обителями. После уничтожения леса в результате падения метеорита исчезли и энанциорнисы.

По мнению Аттерхольт, это одно из лучших объяснений, которое ей удалось услышать за последнее время. При этом она признаёт необходимость проведения большего числа работ, чтобы поставить окончательную точку в этом вопросе.