Рибери извинился за драку с журналистом, но его могут уволить

Экс-футболист сборной Франции, хавбек мюнхенской "Баварии" Франк Рибери принес извинения соотечественнику-журналисту Патрику Гиллу, с которым у игрока вышел конфликт после матча его команды с дортмундской "Боруссией" (1:3).

Как уже сообщали Вести.Ru, у двух французов, которые давно знакомы, вышел разговор на повышенных тонах и Гиллу обвинил полузащитника в ошибках, которые привели к двум голам из трех в ворота "Баварии". Рибери в итоге вспыхнул и отвесил "акуле пера" несколько пощечин.

После этого руководители клуба устроили скандалистам встречу в офисе клуба и когда журналист приехал в Мюнхен, Рибери извинился за свое поведение, сообщает немецкая Bild. Гиллу принял извинения игрока и сообщил, что не будет обращаться в суд.

При этом несколько инсайдеров накануне сообщили, что у Рибери вышел не самый приятный разговор с руководителями команды и, по некоторым данным, "Бавария" готова расторгнуть контракт с французским футболистом.