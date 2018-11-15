Перестрелка американских полицейских с планирующим умереть беглым преступником попала на видео

В Арканзасе неподалеку от тихого американского городка Тонтитаун полицейские попытались остановить нарушителя правил дорожного движения, однако тот даже не подумал затормозить.

После непродолжительной погони преступник съехал на обочину, остановился и открыл по своим преследователям огонь. Завязалась перестрелка. Какое-то время два полицейских и злоумышленник обменивались пулями, разбивая машины (в одном ветровом стекле патрульного автомобиля позже насчитали 10 отверстий) и распугивая очевидцев, а затем нарушителю удалось уехать.

Через несколько сотен метров он избавился от пассажирки, которая, как оказалось, была в салоне его автомобиля, и окончательно скрылся. Спутница нарушителя подошла к полицейским с поднятыми руками, и сотрудники правоохранительных органов, обыскав и надев на нее наручники, задержали девушку.

Тем временем, преступник проехал около 10 километров, а затем сдался, поскольку при перестрелке его ранили в плечо. Им оказался 29-летний Луис Кобос-Сенобио, находящийся в розыске за покушение на убийство и распространение наркотиков.

Его под охраной отправили в больницу. Позже Луис признался, что планировал "достойно умереть в бою", однако этого у него не получилось. После выписки его планируют отправить в тюрьму округа Вашингтон и судить за все его многочисленные преступления.