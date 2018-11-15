Путин: неучастие в Давосском форуме не скажется на экономике России

Неучастие российской делегации в Всемирном экономическом форуме в Давосе не скажется на авторитете России в мировой экономике. Такое мнение высказал Владимир Путин на пресс-конференции в Сингапуре. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Путин подчеркнул, что авторитет любой страны зависит от экономической мощи, от структуры экономики, результатов и технологичности, а также "роста ВВП, макроэкономических показателей, то есть низкого уровня инфляции, низкого внешнего долга, отсутствия дефицита бюджета либо минимальный, а лучше профицита, как сейчас".

Российский лидер добавил, что в целом власти добиваются поставленных целей. "И чувствуем себя уверенно", — сказал он.

По словам президента, такие площадки, как Давосский форум, полезны. Но они должны сближать людей "вне рамок каких бы то ни было политических ограничений". Также глава государства отметил, что российские бизнесмены вправе сами решать, принимать им участие в экономическом форуме в Давосе или нет.

Ранее Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в Давосском форуме. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия, если не будут сняты ограничения с российских бизнесменов.