Защитники озера Круглое празднуют первую победу: незаконные ограждения снесли

Первая победа в нелегкой и затяжной борьбе за озеро Круглое: на заповедных берегах, наконец, снесли забор, который огораживал будущую стройплощадку. За этой историей программа "Вести-Москва" следит уже несколько лет, и все это время жители Подмосковья пытаются спасти водоем ледникового происхождения от коммерсантов, которые собрались строить там коттеджи.

Охрана буквально грудью защищает вверенный ей объект. Природная территория с особым статусом вокруг ледникового озеро Круглое в Дмитровском районе находится в частных руках. Журналистов сюда не пускают.

Вот уже третий год подряд местные жители пытаются отстоять озеро от незаконной застройки коттеджами. Многочисленные пикеты, обращения в правоохранительные органы ничего не давали. Баннеры от Министерства экологии, предупреждающие о том, что любая стройка здесь запрещена, пали под гусеницами бульдозеров.

"Московская область вся сюда приезжала, это было святое место, замечательная чистая вода", — вспоминает Валентина Зубенко.

Похоже, что в этой борьбе наступает новый период. Владелец земли, наконец-то, исполнил решение суда и собственноручно снес забор, которым отгородил предполагаемое место застройки.

"Собственники до конца решение суда не исполнили, оставили 30-сантиметровые столбы, торчащие из земли, которые мешают проходу", — считает Александр Белобородов, судебный пристав-исполнитель Дмитровского районного отдела судебных приставов УФССП России по Московской области.

В присутствии судебных приставов жители сами спилили торчащие куски арматуры — для надежности, чтобы забор здесь больше не вырос.

"Сегодня у нас очень радостное событие, наконец-то, в нашей борьбе первая победа", — радуется Валентина Шаулене, староста деревни "Рыбаки".

Однако до полной победы еще далеко. Собственник успел отсыпать берег озера, пытаясь поднять уровень земли для застройки, это при том, что на этой территории любые строительные и земляные работы запрещены.

"В эту насыпь входит как грунт, так и мусор технического и строительного характера. Здесь можно встретить и батареи из каких-то домов, и битый кирпич. Чего тут только нет, даже мазут какой-то завозили", — объясняет Юрий Масленников, общественный экологический инспектор Министерства экологии и природопользования Московской области.

Берег озера с когда-то кристально чистой водой превратился в свалку.

"Уже имеется решение о взыскании с собственников двух участков ущерба, который причинен данной отсыпкой. Ущерб составил 8 миллионов", — говорит Лариса Косюк, начальник управления Государственного экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области.

А совсем недавно вдоль берега выросла линия электропередачи, видимо, для будущего коттеджного поселка. А это значит, что впереди еще не один судебный процесс.