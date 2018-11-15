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15 ноября 201813:15

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Ты-КиберкOMENтатор"

Киберсопорт набирает обороты и ты можешь статью частью этого! Прием заявок на участие в конкурсе "Ты-КиберкOMENтатор" продолжается.

Напоминаем, что игровой портал Gmbox.ru в партнерстве с Omen by HP, а также при поддержке телеканалов "Е" и "Т24", проводит масштабный конкурс "Ты — киберкOMENтатор", в котором свое ораторское мастерство проверят фанаты таких дисциплин как Dota 2, CS:GO, LoL и FIFA. Участники смогут выиграть тематические призы: гарнитуру Omen HP и игровой монитор Omen HP. Главный же приз – 50 тысяч рублей – получат победители конкурса в каждой игровой дисциплине.

Согласно обновленным срокам, 1-й этап под названием "Комментатор" проходит в период с 06 октября по 20 ноября 2018 года. К первому этапу конкурса допускаются все желающие, соответствующие требованиям конкурса. В соответствии с заданием участникам нужно выбрать дисциплину на сайте и записать свой комментарий к предложенному ролику по выбранной дисциплине.

Во второй этап перейдут 50% участников первого этапа – половину из них в каждой дисциплине определяет жюри, половина отбирается автоматически из лидеров по рейтингу зрительских оценок.

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