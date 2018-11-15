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Геология и науки о Земле 18 минут назад
Подо льдом Гренландии обнаружен огромный метеоритный кратер
В Гренландии найден след удара астероида диаметром более километра. Возможно, этот катаклизм случился на памяти человечества.
Об открытии сообщает научная статья, опубликованная в журнале Science Advanced группой во главе с Джозефом Макгрегором (Joseph MacGregor) из NASA.
Кратер расположен на северо-западе острова под ледником Хьяватха. Кратер имеет глубину более 300 метров и диаметр более 30 километров. Это делает его самым большим метеоритным кратером Гренландии и одним из 25 крупнейших на Земле. Кроме того, он, возможно, один из самых молодых подобных объектов на земном шаре, но об этом позже.
Впервые впадина (или, как говорят специалисты, депрессия) была замечена в 2015 году. Её нашли благодаря данным радаров миссии IceBridge и миссий, выполняемых другими самолётами, следящими за состоянием ледового покрова Гренландии.
Исследователи заинтересовались находкой и обратились к данным спутников Terra и Aqua, которые изучают арктический лёд с орбиты. В них также обнаружились следы некой круговой структуры.
В мае 2016 года группа отправила к леднику Хьяватха специальный исследовательский самолёт, чтобы просканировать лёд в интересующем месте при помощи радара более подробно, чем в предыдущих миссиях.
"Мы нуждались в проверке нашей гипотезы путём плотной и целенаправленной радарной съёмки. Обзор превзошёл все ожидания и отобразил депрессию в потрясающих деталях. Отчётливый круговой обод, центральное поднятие, нарушенные и ненарушенные слои льда и базальтовые обломки – всё оказалось на месте," – признаётся Макгрегор.
В летние месяцы 2016 и 2017 годов на леднике работала научная группа. Геологи собрали образцы осадочных пород, вымытых из впадины ручьями талой воды. Это исследование окончательно убедило геологов, что они имеют дело с метеоритным кратером.
"Виновником" оказался астероид диаметром более километра, имеющий в своём составе много железа.
Учёных удивило хорошее состояние оставшегося "отпечатка".
"Кратер исключительно хорошо сохранился, и это удивительно, потому что лёд ледника – невероятно эффективный эрозионный агент, который быстро удалил бы следы воздействия", – объясняет первый автор статьи Курт Кьер (Kurt Kjær) из Музея естествознания Дании.
Если лёд не успел стереть впадину с лица земли в самом буквальном смысле, значит, катаклизм случился сравнительно недавно. Установлено, что кратеру не более трёх миллионов лет (уже это ставит его в ряд самых молодых объектов подобного рода). В это время по Африке уже бродили афарские австралопитеки, которые считаются прямыми предками человека.
Более того, некоторые признаки указывают на то, что астероидный удар мог произойти в конце последней ледниковой эпохи (около 10 тысяч лет назад). Если это так, кратер образовался на памяти человечества и является одним из самых свежих на планете.
Теперь учёные собираются выяснить, оказал ли этот катаклизм какое-то воздействие на климат и биосферу планеты.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как благодаря падению метеорита была достигнута самая высокая температура в истории Земли, а также о том, как астероид, "добивший" вымирающих динозавров, разогрел планету на сто тысяч последующих лет. Впрочем, даже жестокая бомбардировка в ранней юности Земли не делала её непригодной для жизни.
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