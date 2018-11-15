На Маросейке убирают последствия реставрации, шокировавшей москвичей

Последствия яркой, но весьма сомнительной реконструкции начали устранять на Маросейке. Там старомосковский классический особняк вдруг превратился в нечто похожее на немецкий фахверк. Новыми красками заиграл фасад купеческого дома XVIII века, который был частью исторической застройки. Москвичи внезапное преображение не оценили.

- Слишком броско, слишком ярко.

- Это даже не контраст, а диссонанс.

То, что вызывает такую реакцию у прохожих, одни специалисты называют французским довильским стилем, другие — немецким фахверком. Удивить москвичей диковинным дизайном у собственников здания не получилось. Архитектурную премьеру на Маросейке ждал яркий провал.

- Какая-то дешевизна, здесь все-таки центр, Маросейка.

- Не знаю, на мой вкус не очень.

При виде такого буйства красок и архитектурных форм историки и местные жители подняли шум, привлекли СМИ. Собственники поняли, что чувство прекрасного у каждого свое, а вот правила фасадных работ — одни для всех.

"Действительно, мы произвели иные работы по фасаду. Случилось это по той простой причине, что доверились подрядчику, который обещал нам все согласовать", — признался Евгений Моргачев, управляющий директор Центрального рынка на Маросейке.

Причудливые надстройки над мансардными окнами разбирают. Поэтапно сбивают штукатурку с остатками яркой краски — фасад второй раз за месяц обретает новое облик. Однако многие уверены, что никакие вложения уже не смогут вернуть зданию исторический облик.

"Если делать так, чтобы это соответствовало, надо все заштукатурить, покрасить бежевой или какой-то светло-желтой краской и убрать эти мансарды", — считает москвовед Игорь Утесов.

Третий этаж в доме, история которого насчитывает два столетия, появился три года назад. Предыдущая реконструкция такой бурной реакции не вызвала. В сегодняшней истории "пряничного домика" некоторые даже пытаются найти плюсы.

"Ну, искушены мы старой Москвой, иногда просто не замечаем дома, а тут вот появился такой прецедент, и все вдруг обратили внимание на этот дом. А с другой стороны, конечно, такие вещи надо строить где-то за пределами исторического центра Москвы", — поясняет экскурсовод Дарья Булгакова.

В ближайшее время работы должны закончиться. Остается надеяться, что удивлять публику владельцы здания отныне будут только кулинарными экспериментами — в доме на Маросейке откроется новое гастрономическое пространство.