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Brexit 1 час назад
Распад правительства Мэй: из-за Brexit в отставку подали уже три министра
В Великобритании из-за несогласия с соглашением по Brexit в отставку подали сразу три министра.
Первым сегодня о своем уходе объявил министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара. Затем об отставке сообщил министр по делам Brexit Доминик Рааб. В послании к премьер-министру Терезе Мэй он объяснил, что поддержать соглашение ему не позволяет совесть, передает "Интерфакс".
"Во-первых, я считаю, что предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией несет очень серьезную угрозу территориальной целостности Соединенного Королевства. Во-вторых, я не могу поддержать соглашение, в рамках которого у ЕС остается право вето на возможность выхода Британии из ЕС", — указал Доминик Рааб.
Следом в отставку подала министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, сообщает ТАСС. По ее словам, нынешний проект сделки с Брюсселем не соответствует тем критериям, которые первоначально ставила сама же Тереза Мэй.
14 ноября кабинет министров Великобритании после пятичасового совещания поддержал проект соглашения по Brexit. Как заявила после этого премьер-министр Тереза Мэй, этот шаг позволит Лондону продвигаться дальше, а сам документ соответствует интересам всей Великобритании.
Между тем лидер Палаты общин в "теневом" кабинете оппозиционной Лейбористской партии Джон Трикетт уверен, что Мэй уже растеряла весь свой авторитет и больше не способна выполнить обязательства по Brexit.
"Правительство разваливается. Эта так называемая сделка распадается у нас на глазах", — написал он на своей странице в Twitter.
Он также пообещал, что его партия подготовит ряд поправок к документу перед тем, как он будет поставлен на голосование перед парламентом.
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