Одноклассники запустили премию "Самый ОК": лучший фильм, сериал и песня года

Социальная сеть Одноклассники анонсировала первую в России онлайн-премию всех популярных форматов контента – "Самый ОК". В социальной сети стартовало всеобщее пользовательское голосование на лучший фильм, сериал, песню, шоу, трансляцию, онлайн-концерт и блог 2018 года.

Проголосовать можно в специальном приложении, где пользователи соцсети могут выбрать то, что им нравилось смотреть и слушать в этом году. В премии участвуют проекты, созданные российскими производителями контента: телеканалами, студиями, агентствами, СМИ и известными людьми. Голосование продлится до 10 декабря, и пользователи смогут отслеживать его промежуточные результаты в режиме онлайн. Группы победителей голосования в ОК получат специальную яркую отметку, которая выделит их в социальной сети среди других сообществ.

В ОК собраны все наиболее популярные типы контента. Благодаря этому в течение года пользователи социальной сети могли первыми узнавать о самых актуальных киноновинках, смотреть интересные онлайн-шоу и телепередачи, слушать новые треки российских музыкантов, в прямом эфире следить за интересными событиями по всему миру. Теперь им предстоит выбрать, какие из них были самыми запоминающимися в 2018 году. Голосовать можно один раз в сутки.

В каждую из номинаций попали самые популярные проекты у пользователей ОК в 2018 году. В частности, лучшие фильмы, сериалы и шоу будут выбраны из тех, которые чаще всего обсуждались пользователями соцсети. На лучший хит года претендуют шесть песен с наибольшим числом прослушиваний в ОК. В номинации "Онлайн-концерт", "Прямая трансляция" и "Блог" попали видео и блогеры, которые набрали в Одноклассниках больше всего просмотров и реакций пользователей. В число номинантов в разделе "Фильм года" вошли "Движение вверх", "Лед", "Тренер", в номинации "Онлайн-концерт года" — "Новая волна", в номинации "Блог года" — "Ольга Дори".