"Реал" станет мировым рекордсменом по рекламным заработкам

Мадридский "Реал" достигнет рекордного показателя по заработку благодаря рекламе, которая будет размещена на футболках "Королевского клуба". Общая сумма рекламных доходов составит 180 миллионов евро.

Это стало известно после того, как мадридцы договорились о подписании нового контракта с немецкой фирмой Adidas. Стороны заключили соглашение сроком на десять лет, а общая сумма выплат составит 1,1 миллиарда евро, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Marca. Следовательно, ежегодно мадридцы будут получать 110 миллионов только от немецкого концерна, а по имеющемуся договору с Fly Emirates – еще 70 миллионов.

Также отметим, что помимо "сливочных" в десятку самых богатейших команд мира по данному показателю входит "Барселона", зарабатывающая 160 миллионов евро, "Манчестер Юнайтед" (151 млн евро), "Челси" (114 млн) и "Арсенал" (114 млн евро), "Бавария" (90 млн), "Ливерпуль" (80 млн), "Манчестер Сити" (74 млн) и "Тоттенхэм" (74 млн), а также "Пари Сен-Жермен" (70 млн).