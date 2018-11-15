В Москве прохожие не дали эвакуировать машину с собакой внутри

В Москве чуть-было не эвакуировали машину, в которой находилась собака. Животное спасли неравнодушные прохожие.

Не заметить чужого питомца сотрудники службы эвакуации не могли. Встревоженный пес метался по салону, выглядывал в окна. Даже сквозь шум дороги можно было расслышать как скулит животное.

Как выяснилось, хозяин собаки в это время находился в отделе ГИБДД, куда отправился менять права. Прохожие заблокировали эвакуатору выезд и успели позвать автовладельца. В итоге мужчина забрал питомца, но его автомобиль все же уехал на штрафстоянку.

Эту историю сейчас активно обсуждают в Интернете. Одни возмущены действиями эвакуаторщиков, другие считают, что хозяин не должен был бросать собаку в салоне.