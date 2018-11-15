Пентагон покупает 255 истребителей F-35

Министерство обороны США подписало контракт с Lockheed Martin на поставку 255 многоцелевых истребителей F-35. Общая сумма сделки – свыше 22 миллиардов долларов. Все самолеты должны быть поставлены заказчику до 2023 года, сообщает агентство ТАСС.

Что интересно, вооруженные силы Соединенных Штатов оставят себе только 64 стандартных F-35A, 26 самолетов укороченного взлета и посадки F-35B и 16 палубных F-35С. Остальные машины предназначены для других стран. Например, только Великобритания в общем хочет получить 138 новых F-35, а Австралия – 100.

F-35 – многоцелевые истребители пятого поколения. В зависимости от модификации они могут взять на борт от 7 до 8 тонн оружия. Радиус действия также разный: у модификаций A и С – 1100 километров, у B – чуть больше 800 километров.

Цена на разные версии истребителя заметно отличается. Так, истребитель для ВВС F-35A стоит около 94 миллионов долларов, палубная машина F-35C – 121 миллион. Самый дорогой – самолет укороченного взлета и посадки для Корпуса морской пехоты США F-35B – 122 миллиона долларов.