14 лет за отрубленные руки: вынесен приговор мужчине, изувечившему свою жену

К 14 годам колонии строгого режима суд приговорил жителя Подмосковья, который из ревности отрубил кисти рук своей жене. Дмитрий Грачев признан виновным по всем статьям. Ему также придется выплатить супруге компенсацию. Правда, сумма не окупит даже стоимости одного протеза, которые теперь вынуждена носить искалеченная женщина.

Такого количества журналистов в Серпуховском городском суде не видели уже давно. Больше 30 съемочных групп стянулись к 10 утра на оглашение приговора Дмитрию Грачеву, который отрубил своей супруге кисти рук.

В суд изверга привезли в автозаке. На скамью подсудимых за толстыми решетками проводили под звон наручников и щелчки затворов фотокамер. Зал едва вместил всех журналистов. К такому количеству прессы подсудимый подготовился: аккуратная бородка и показательная скромность. Во время оглашения приговора судья несколько раз в подробностях излагала, как произошло преступление. Дмитрий Грачев слушал спокойно и даже, кажется, немного гордился собой.

"Грачев с первых чисел декабря 2017 года тщательно готовился и продумывал совершение преступления в отношении своей супруги. Он заранее приобрел в строительном магазине пластмассовый хомут и топор, а в аптеке — жгуты разного размера и бинт с йодом. И все это поместил в багажник своего автомобиля", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Слово "жестокость" звучало из уст судьи чаще остальных. По данным следствия, Грачев на почве ревности вывез свою супругу в лес, связал ее и отрубил кисти. Девушка стала инвалидом первой группы. Врачи сумели частично восстановить кисть одной руки, на месте второй сейчас протез.

"Полное восстановление вообще невозможно, когда ее пришивали, был всего 1 процент, что она вообще приживется. Восстановление будет процентов на 20 и то это под вопросом. Еще впереди много операций и реабилитаций", — объяснила Маргарита Грачева.

В итоге суд признал виновным Дмитрия Грачева и приговорил его к 14 годам колонии строго режима, а еще к выплате морального вреда в размере чуть больше 2 миллионов рублей.

Тем не менее, для Маргариты Грачевой это не последнее заседание. Впереди апелляция и дело полицейского, которому она жаловалась на угрозы, но тот якобы ничего не предпринял.