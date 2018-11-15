Сборная России сыграет против немцев в красной форме

Сборная России по футболу в контрольном поединке против команды Германии сыграет в основной форме красного цвета. Голкипер российской национальной сборной проведет встречу в Лейпциге в зеленом комплекте формы.

В матче с Германией сыграем в красной форме! Вратарь — в зеленой. pic.twitter.com/zE1Cs78Tiq — Сборная России (@TeamRussia) 15 ноября 2018 г.

Подопечные Станислава Черчесова сыграют с Бундестим на стадионе "Ред Булл Арена". Стартовый свисток швейцарского арбитра матча Сандро Шерера прозвучит в 22:45 по московскому времени. Напомним, что первый матч за сборную России может провести нападающий "Краснодара" Ари, ранее получивший российский паспорт.