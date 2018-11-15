Криштиану Роналду обручился с Джорджиной Родригес

Лидер футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, похоже, перестал быть одним из самых завидных холостяков в мире. Футболист обручился со своей подругой — испанской моделью Джорджиной Родригес.

Родригес согласилась стать женой Криша, сообщает британская The Mirror, и даже начала поиск свадебного платья. О том, что Роналду "созрел" для семейной жизни, в португальской прессе сообщали еще весной и ряд изданий уверенно утверждали, что пара оформит отношения сразу после чемпионата мира в России.

Ранее КриРо встречался с моделью Ириной Шейк, с которой расстался в начале 2015 года. Год назад Родригес родила от Роналду дочь Алану Мартину. У футболиста есть еще трое детей – 7-летний Криштиану-младший и полуторагодовалые Ева и Матео. Все они родились от суррогатных матерей.