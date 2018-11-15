Представители Кембриджского университета провели исследование с целью выяснить, чем мужской мозг отличается от женского. В проекте приняли участие более 671,6 тысячи человек, сообщает Times.

Ученые утверждают, что устройство мозга мужчины и женщины действительно отличается. По словам исследователей, исследование подтвердило две теории, которые до сих пор считаются неоднозначными.

Во-первых, оказалось, что мужчины лучше разбираются в системных задачах (например, программировании), а женщины больше настроены на восприятие чувств. Во-вторых, подтвердилась теория "экстремального мужского мозга". Она заключается в том, что мозг любого человека, страдающего аутизмом, вне зависимости от пола работает по мужской, "системной" модели.

Британцы отмечают, что среди опрошенных людей с аутизмом "систематизированный" мозг оказался у 62,4 процента мужчин и 46,8 процента женщин, а эмпатия — у 13,7 процента мужчин и 23,1 процента женщин.

Показатель "эмпатии мозга" у женщин, которые не страдают аутизмом, составляет 42,9 процента, а у мужчин — 24,6 процента.

Наконец, у 44,4 процента мужчин без аутизма, участвовавших в исследовании, был зафиксирован повышенный уровень "систематизации" в мозге, а среди женщин – лишь у 27,3 процента.

У исследования нашлись и критики, которые отметили, что ученые не указали, чем обусловлены те или иные особенности мозга – социализацией или врожденными качествами.