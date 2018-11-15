В храме Василия Блаженного для туристов появилась удобная навигация
Узнать историю и не заблудиться в лабиринте архитектурных шедевров: у одной из визитных карточек Москвы — храма Василия Блаженного — теперь есть современная навигация. Указатели и таблички установлены как вокруг собора, так и внутри него, а надписи сделали на трех языках.
Разноцветные купола Покровского собора, больше известного как храм Василия Блаженного, пожалуй, самая узнаваемая достопримечательность столицы. Каждый день памятник архитектуры посещает около 2 тысяч человек. Фотографируются на его фоне. Но правильно назвать храм могут далеко не все. Именно поэтому теперь возле входа в музей появилась навигационная стела на трех языках: русском, английском и китайском. На ней самая важная информация: краткая историческая справка, часы работы и схема Покровского собора.
Информационные таблички появились по всей территории музейного комплекса. Теперь узнать чуть больше о соборе и о его старинных настенных фресках можно без экскурсии и даже без билета.
"Здесь есть такой небольшой путеводитель по святым. Можно идентифицировать каждого святого", — показывает Александр Чекмарев, проектировщик навигационной системы.
Особенно нужна навигация внутри собора. В нем множество коридоров, маленьких комнат и тупиков. Покровский собор состоит из 10 разных церквей. Они расположены по всему периметру второго этажа. Чтобы их обойти, надо сделать большой круг. Заблудиться здесь, действительно, очень легко. Сориентироваться помогают таблички, на которых написано, где какая церковь. И главное — здесь есть указатель на выход, который тоже непросто найти.
Указатели в Покровском соборе были и раньше. Но посетителям они скорее мешали, чем помогали.
"До этого навигация по Покровскому собору частично располагалась на стенах храма. И это было не очень хорошо. Теперь все наши указатели не закрепляются ни к историческим полам, ни к стенам — это очень важно", — объясняет Татьяна Сарачева, директор музея "Покровский собор (храм Василия Блаженного)".
На этом музей останавливаться не собирается. В следующем году для посетителей Покровского собора запустят мобильное навигационное приложение с полным описанием всех экспонатов.
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