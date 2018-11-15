Тема:
Поиск экзопланет и изучение других планетных систем 1 час назад
Новый сосед: у ближайшей к Солнцу одиночной звезды обнаружена суперземля
Международная команда астрономов обнаружила суперземлю, расположенную всего в шести световых годах от нашей планеты.
Новый объект вращается вокруг ближайшей к нашему Солнцу одиночной звезды Барнарда в созвездии Змееносца. Специалисты назвали экзопланету "звезда Барнарда b".
Масса небесного объекта примерно в 3,2 раза больше массы Земли. Собственно, такие параметры и позволяют предположить, что планета, скорее всего, принадлежит к классу суперземля, или сверхземля.
Специалисты "поймали" экзопланету, используя большой массив данных. Он был собран при помощи семи инструментов, установленных на телескопах, разбросанных по всему миру. Особо отметим, что набор данных, который является одним из самых обширных в своём роде, охватывает 20 лет наблюдений.
Отмечается, что звезда Барнарда, ближайшее к Солнцу одиночное светило, отличается самой большой видимой скоростью движения среди всех звёзд, видимых на небе Земли. Чтобы выяснить, находится ли рядом со звёздным "лихачом" экзопланета, учёные использовали так называемый эффект Доплера, о котором авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже неоднократно рассказывали.
Когда планета обращается вокруг звезды, её притяжение заставляет светило немного смещаться. Когда звезда движется от Земли, её спектр испытывает красное смещение, то есть, длина волн испускаемого светилом спектра немного увеличивается. Когда же звезда движется к Земле, длины волн её излучения смещаются в коротковолновую синюю часть видимого спектра.
Как отмечается в пресс-релизе исследования, астрономы используют этот эффект, чтобы измерить изменение скорости звезды, вызванное присутствием экзопланеты. Но для этого необходима необыкновенная точность.
Данные, собранные спектрографом HARPS Европейской южной обсерватории (ESO) — одним из инструментов, используемых для наблюдения звезды Барнарда, — помогли отслеживать изменения скорости всего в 3,5 километра в час. Это примерно соответствует скорости человека при ходьбе.
"После тщательного анализа мы на 99 процентов уверены в существовании планеты. Тем не менее мы будет продолжать наблюдать за этой быстро двигающейся звездой, чтобы исключить возможные, но маловероятные естественные изменения яркости светила, которые могли бы быть неверно истолкованы как присутствие планеты", — рассказывает ведущий научный сотрудник команды Игнаси Рибас (Ignasi Ribas) из Института космических исследований Каталонии и Института наук о космосе Испании.
Основываясь на анализе, опубликованном в издании Nature, астрономы пришли к выводу, что звезда Барнарда "приютила" большую скалистую экзопланету. Если выводы учёных верны, то "звезда Барнарда b" является второй по близости к Земле из известных экзопланет.
Напомним, что самой близкой экзопланетой считается объект в звёздной системе Проксима Центавра. Он располагается на расстоянии четырёх световых лет от нас.
Объект Барнарда b делает полный оборот вокруг своей родительской звезды за 233 земных дня. Экзопланета вращается на расстоянии, эквивалентном всего 0,4 расстояния между Землёй и Солнцем. Несмотря на близкую дистанцию, экзопланета получает от своего светила всего два процента энергии, которую наша родная планета получает от Солнца.
Причина в том, что звезда Барнарда является красным карликом. Красные карлики являются маленькими и относительно холодными светилами (в сравнении с нашим Солнцем).
Кроме того, недавно открытая экзопланета лежит вблизи снеговой линии красного карлика. Поясним, что снеговая линия – расстояние от светила, на котором температура становится достаточно низкой для того, чтобы простые летучие соединения переходили в твёрдое состояние.
Предполагается, что температура поверхности суперземли близка к -170 градусам Цельсия, что делает её маловероятным кандидатом для поиска внеземной жизни.
Новая экзопланета соответствует ряду современных теорий о формировании Солнечной системы. Считается, что суперземли являются наиболее распространёнными мирами, образующимися вокруг красных карликов, и снеговая линия будет ожидаемым местом для их нахождения.
К сожалению, даже если такой небесный объект действительно существует, его негостеприимные условия вряд могли привести к формированию жизни (по крайней мере, такой, какой мы её знаем), считают учёные.
Добавим, что не так давно астрономы также сообщали об обнаружении ближайшей к Земле "идеальной" для жизни планеты. Кроме того, в системе Проксимы Центавра может быть не один, а несколько миров.
Также искать внеземную жизнь учёные собираются прямо в Солнечной системе: в частности, на Европе (спутнике Юпитера) и Энцеладе (спутнике Сатурна).
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