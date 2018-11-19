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19 ноября 201811:28

"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

"Театриум на Серпуховке". Спектакль "Летучий корабль"
фото: Владимир Майоров

23 ноября "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей и дарит подарок своему зрителю – семерку лучших спектаклей театра. Они пройдут в рамках "Дня Терезы" с утра до вечера в режиме нон-стоп на всех сценах – основной, новой и детской гостиной. 

В этот день "Театриум" покажет "Летучий корабль" и "Переходный возраст". Для малышей пройдут сразу четыре спектакля – "Крошечный океан", "ТестО", "Сказки у печки", "Отшельник и роза". Юбилейный марафон завершит творческий вечер постоянного автора театра, поэта Андрея Усачёва (начало в 19:00). А в фойе на втором этаже "Театриума" откроется первая фотовыставка из юбилейного цикла (всего их будет четыре).

Историю "Театриума" можно разделить на три этапа, которые тесно связаны между собой, как ближайшие родственники, объединенные одним желанием – делать свой, ни на кого не похожий театр, проживать в искусстве свою, ни на что не похожую жизнь. В 1991 году Тереза Ганнибаловна Дурова организовала в Москве Международный фестиваль клоунады. Он собрал 360 участников из всех республик СССР, а также клоунские группы из США, Польши и Японии. Этот уникальный фестиваль и стал тем фундаментом, на котором в 1993 году вырос Театр клоунады.

Со своими спектаклями, соединившими две разные, но родственные почвы – цирковую и театральную – новый театр дерзко ворвался в театральную жизнь Москвы. А еще через несколько лет Тереза Дурова резко изменила вектор художественного поиска вместе с устоявшимся названием. В 2010 году театр Клоунады превратился в "Театриум на Серпуховке". Ежегодно его посещают более 200 000 зрителей.

"Как любой день рождения, 25-й заставил меня оглянуться назад и удивиться тому, что мы сделали за все эти годы. Вроде так живешь, бежишь, работаешь, а если остановишься на минуту (больше все равно не можешь себе позволить), посмотришь на сегодняшний день, то удивишься – как же мы выросли, я и не заметила, — говорит Тереза Дурова. — Как мы за 25 лет прожили эти три серьезных шага – фестиваль клоунады, Театр клоунады, "Театриум", наконец, что смогла покорить три эти вершины".

"Театриум на Серпуховке" – современный театр для всей семьи, на спектаклях которого у каждого поколения есть свой интерес. Это сияющие спектакли, в них учат не поучая, воспитывают без нравоучения, развлекают со смыслом, а четко расставленные в постановках акценты без дидактики формируют у юного зрителя основные ценности. Это молодые артисты, блистательно владеющие различными жанра, два состава оркестра: классический и с редкими старинными инструментами. А еще – редкие языки, на которых в спектаклях звучат стихи и песни.

Заслуженный артист России Гоша Куценко так говорит о спектаклях "Театриума":

"Здесь красиво, но не красивенько. Нежно, но без сюсюканья. Умно, но всегда с юмором. И ни минуты не скучно".

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева уверена, что "Тереза Дурова знает особый секрет – как жизнь превратить в праздник".

"Ваши спектакли – это всегда волшебство и веселые приключения!" – отмечает народная артистка России Мария Аронова

Сегодня спектакли "Театриума на Серпуховке" занимают верхние строчки рейтингов популярности среди детских и музыкальных постановок и с завидной регулярностью завоевывают престижные театральные награды. Особой любовью публики пользуются "Летучий корабль", "Принц и нищий", "Маугли", "Волшебная лампа Аладдина", "Японская сказка. Меч самурая", "Аленький цветочек". 

"Театриум" открыт и к диалогу с подростками. Его спектакли не только для них, но и о них. Пьесы "Переходный возраст" в современной драматургии пока нет. Спектакль сделан на основе научной литературы, а также личного опыта всех участников спектакля – от режиссера до актеров. Вместе они сочинили историю о подростках, родителях, взрослении, выборе, и главное – об умении слышать сердцем. Никакой дидактики, нравоучений, советов и вранья, ведь в роли подростков – сами подростки.

В общей сложности в афише почти 30 спектаклей, которые идут на трех сценах.

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