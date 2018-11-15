Льдом до крови: учителя в Барнауле травлю подростка назвали обычной игрой

Возмущенные репосты – около шести тысяч за несколько часов – получила публикация в "Фейсбуке" матери 14-летнего мальчика Ульяны М.

Она рассказала о жестокой травле, которую устроили в лицее №101 Барнаула ее сыну-восьмикласснику. По ее словам, сын уже не раз приходил домой избитым, в заплеванной куртке и со следами грязных ботинок на спине.

На вопросы матери школьник, который занимается каратэ и имеет весьма крепкую комплекцию и высокий рост, отвечал, что разберется сам.

Подросток в семье – единственный помощник матери, которая в прямом смысле тащит на себе двух тяжелобольных инвалидов, и зачастую выполняет функции санитара, когда надо переносить или переворачивать лежачих больных родственников.

И именно его выбрала жертвой компания школьников, которая уже долгое время издевается над мальчиком. Но жаловаться матери он не хотел.

Однако 12 ноября списывать происходящее на обычные "пацанские" разборки школьников уже стало невозможно, поскольку компанией хулиганов подростку были нанесены физические травмы.

Как пишет Ульяна М., в этот день ее сын пришел из школы с подбитым глазом и с рваной раной нижнего века. С травмой глаза мать с сыном обратились в травмпункт.

Побои были сняты и зафиксированы, а сигнал о том, что в учебное время на территории школы пострадал подросток, поступил в полицию.

На следующее утро администрация школы была извещена о ЧП. Просмотрели и видео с камер наблюдения, которые зафиксировали весь инцидент от начала до конца. На них видно, как толпа подростков забрасывает сына Ульяны М. кусками льда, и как затем он с окровавленным лицом возвращается в школу.

Жаловаться взрослым подросток по-прежнему не хотел. Однако участников этой записи вызвали вместе с родителями в школу. При этом, пишет мать пострадавшего, ее позвать забыли, и ни сыну,, ни ей даже не были принесены извинения.

После разбора инцидента "выяснилось, что все фигуранты, равно, как и их законные представители, – замечательные и прекрасные люди, а дети просто играли в снежки — так бывает", пишет Ульяна М.

Она отмечает, что в этой истории, спасая репутацию лицея, его руководство устроило "перевертыш", представив подростка, который подвергается травле, виноватым в том, что такая ситуация сложилась в его отношениях со сверстниками.

При этом мать-одиночку, которая вынуждена одна выхаживать двух тяжелобольных людей и воспитывать сына, обвинили в том, что она недостаточно времени уделяет своему ребенку. А затем разговор с учителями и вовсе перешел на оскорбления, пишет мать подростка, которому устроили травлю.

"Ваш сын стал жертвой потому, что он сам виноват. он слишком остро реагирует на безобидные тычки и пинки", — было сказано Ульяне М.

При этом, сообщает она, классный руководитель сына начала и вовсе шантажировать тем, что она недостаточно занимается воспитанием сына, и пообещала указать это в характеристике, которую должна отправить в инспекцию по делам несовершеннолетних.

"Дальнейшая беседа переросла в трагифарс, где мне в спину кричали три взрослых человека, некогда уважаемой и интеллигентной профессии", — пишет мать пострадавшего подростка.

В комментариях к этому рассказу возмущенные пользователи предлагают свою помощь и советы, как поступить в ситуации, когда из жертвы делают человека виноватого в произошедшем (причем, виноватым вместе с матерью), а закидавших мальчика льдом до крови детей из полных и "благополучных" семей пытаются увести от ответственности.

Возникает и вполне резонный вопрос: куда смотрел школьный психолог?

Судя по сайту барнаульского лицея №101, он там есть. Более того: на главной странице сайта одна из самых заметных публикаций гласит: "Безусловно, основная ответственность взрослых по отношению к детям — обеспечить для них безопасную среду, в которой они могли бы играть и развиваться с минимальным риском для здоровья и жизни".

Однако произошедшее во дворе этой школы с сыном Ульяны М. идет явно вразрез с декларируемой безопасностью на территории учебного заведения.

Тем временем, журналисты "МК на Алтае" дозвонились до директора лицея №101 Барнаула — Почетного работника общего образования РФ Василия Михайльчука. Он говорит, что "факт" был только "один": "12 ноября играли в снежки и ему (Илье) попало под глаз".

При этом директор лицея уверяет, что никакой травли нет, в присутствии учителей сына Ульяны М. не били.

Что же касается психолога, то "он может наблюдать ребенка при письменном согласии родителей" или же "проводить только общие занятия и тестирования", отметил директор лицея.