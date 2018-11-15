В поселении Московский после поджога сгорели пять автомобилей. Видео

Минувшей ночью в одном из дворов многоквартирного дома в поселении Московский сгорели пять автомобилей. Пожар начался практически одновременно в двух разных местах. В одном были огнем были уничтожены четыре машины, в другом одна.

Два сгоревших автомобиля принадлежали одной семье, причем находились они на значительном расстоянии друг от друга. В связи с этим, местные жители уверены, что транспортные средства поджег злоумышленник.

В пресс-службе главка столичной полиции сообщили ИА ТАСС, что в результате происшествия никто не пострадал, однако сгоревшие машины восстановлению не подлежат. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину пожара, начата доследственная проверка.