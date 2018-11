ЛеБрон Джеймс вошел в пятерку лучших бомбардиров НБА

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Айнджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс поднялся на пятое место в истории Лиги по количеству очков за карьеру. В матче чемпионата против "Портленда" (126:117) Джеймс набрал 44 очка и увеличил общую сумму до 31425.

Джеймс обошел одну из легенд НБА – почетного члена Зала славы баскетбола Уилта Чемберлена, за которым числятся 31419 очков. Выше форварда "Лейкерс" стоят Майкл Джордан (32292 очка), Кобе Брайант (33643), Карл Мэлоун (36928) и Карим Абдул-Джаббар (38387).

