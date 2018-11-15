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15 ноября 201815:57

Российские ЗРК на голову превосходят все зарубежные аналоги

Global Look Press

Отечественные зенитные ракетные комплексы C-400 "Триумф" превосходят всех зарубежных конкурентов. Они в 2-3 раза дальнобойнее и гораздо быстрее реагируют на угрозу, заявили агентству РИА Новости в "Рособоронэкспорте".

Например, радиус действия "Триумфа" достигает 380 километров, в то время как у иностранных ЗРК – не более 200 километров. Кроме того, время подготовки к стрельбе у С-400 составляет всего 5 минут. Это в три раза быстрее, чем у других комплексов.

Правда, ранее агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в российском ОПК писало, что ракета с дальностью полета до 400 километров только закончила испытания и ее пока еще ставят на вооружение. До 2027 года арсеналы ВКС должна пополнить 1 тысяча подобных боеприпасов. Поэтому пока С-400 вооружены ракетами с радиусом действия до 250 километров.

Кстати, сегодня американский телеканал CNBC сообщил со ссылкой на разведку США, что российскими ЗРК уже интересуются 13 стран. Среди них, например, Алжир, Вьетнам, Египет, Ирак или Марокко. И это помимо тех государств, которые С-400 уже покупают: Китай, Турция и Индия.

С-400 "Триумф" – самый современный серийный российский ЗРК. Он способен перехватить практически любую воздушную цель: от беспилотника до баллистической ракеты. Один комплекс, а это командный пункт, радары и несколько пусковых установок, способен одновременно обстреливать до 6 воздушных объектов. Максимальная дальность обнаружения цели достигает 600 километров.

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