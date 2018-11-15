Человечность взяла верх: прохожие отбили у эвакуаторщиков собаку

Можно ли забирать на штрафстоянку машины, в которых остались животные? Споры об этом сегодня вспыхнули с новой силой, после того, как в столице чуть не эвакуировали автомобиль с собакой в салоне. В ситуацию успели вмешаться неравнодушные прохожие.

Даже среди шума двигателей и проезжающих машин слышно, как скулит собака. Она мечется по салону и не понимает, что происходит. На собаку в машине прохожие обратили куда больше внимания, чем эвакуаторщики.

- А у вас инструкции по поводу нахождению животного какие-то есть? Что будет с собакой?

Пока одни мешали эвакуатору увезти собаку, другие спешно искали хозяина. Как оказалось, он в это время был по соседству в отделении ГИБДД.

"Подбегает женщина и говорит: это ваша машина с собакой? Срочно бегите, машины не будет, собаки тем более. Я подошел, забрал на руки собаку. Говорю: машину можете забирать", — рассказывает хозяин собаки Игорь Былков.

Собаку Игорь взял из приюта. Хоть и ездит на "Волге", но прозвище дал Лада.

"Она переживает, когда остается одна, поэтому люди и возмущены. Я вынужден ее с собою постоянно брать", — объясняет хозяин собаки Игорь Былков.

Штраф за неправильную парковку Игорь будет оспаривать. Он уверен, что оставил машину не под запрещающим знаком. Формально, автомобиль действительно могли увезти даже с собакой внутри. По российскому закону животное пока приравнивается к имуществу. Но человечность никто не отменял. В данном случае ее проявили только прохожие.