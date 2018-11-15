Президент Филиппин пропустил важный саммит, чтобы поспать

Филиппинский лидер Родриго Дутерте не пошел на пять встреч в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), потому что захотел выспаться. Среди событий, пропущенных Дутерте, был семинар с участием лидеров девяти стран Юго-Восточной Азии и вице-президента США Майком Пенсом, сообщает News Asia.

"Мне нужно набраться сил", — процитировал президента Филиппин его пресс-секретарь Сальвадор Палло. Представитель Дутерте отметил, что здоровью главы государства ничто не угрожает.

"Президент находится в прекрасной физической форм, у него крайне напряженный график. Накануне саммита ему удалось поспать всего три часа", — заявил пресс-секретарь.

Сам Дутерте заявил, что передохнул "совсем чуть-чуть" перед саммитом и успел пообщаться с лидерами КНР, Японии и России.

Саммит АСЕАН проходил в 31 раз подряд, основные встречи состоялись 13 и 14 ноября.