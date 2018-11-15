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15 ноября 201816:30

Госдума приняла закон о налогах для самозанятых

Global Look Press

Госдума РФ приняла в окончательном чтении пакет законов о введении в четырех регионах РФ налога на профессиональный доход (закон о самозанятых). Закон вступает в силу 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан.

Как уточняет "Интерфакс", налоговая ставка устанавливается в размере 4 процента от дохода, полученного при реализации товаров физическим лицам и 6 процентов — в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям (ИП) и юридическим лицам.

Лимит дохода, при котором можно использовать данный режим, — не более 2,4 миллионов рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

Новым режимом смогут воспользоваться физические лица (в том числе и ИП), которые получают доходы от деятельности, в случае, если они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по договорам.

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