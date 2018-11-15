Оксфордский словарь назвал "токсичный" словом года

Представители Оксфордского словаря признали "токсичный" ("toxic") словом года. В 2018 году значением этого слова интересовались на 45 процентов больше людей, чем год назад.

Авторы словаря приводят список наиболее популярных существительных, которые употреблялись с прилагательным "токсичный" в этом году.

"Chemical" — "химикат";

"Masculinity" — "мужественность";

"Substance" — "вещество";

"Gas" — "газ";

"Environment" — "окружающая среда";

"Relationship" — "отношения";

"Culture" — "культура";

"Waste" — "отходы";

"Algae" — "водоросли";

"Air" — "воздух".

Ранее сообщалось, что в Оксфордский словарь включили слово "тарантиновский" и привлекли к составлению списка слов подростков.