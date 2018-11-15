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15 ноября 201816:57

Ребенок умер в калининградском роддоме, потому что ему запретили давать дорогое лекарство

В Калининграде задержана, по подозрению в превышении полномочий, и.о. главного врача родильного дома.

Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону.

Отмечается, что 5 ноября в роддом поступила женщина, которая на следующий день родила живого мальчика, который по медицинским показаниям нуждался в применении дорогостоящего лекарства.

По данным СКР, главврач дала указание подчиненным сделать все, чтобы ребенок не выжил, объяснив свой поступок высокой стоимостью лекарства и ухудшением показателей медицинской статистики о смертности новорожденных.

6 ноября новорожденный скончался, после чего заведующая родильным домом приказала внести в историю родов фальшивые сведения, что смерть мальчика наступила еще в утробе матери, и он якобы родился уже мертвым.

В отношении и.о. главного врача заведения возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Женщина была задержана и допрошена, в ближайшее время СКР намерен решить вопрос об избрании ей меры пресечения.

Для установления точной причины смерти новорожденного назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточнил "Интерфакс", младенцу не дали итальянское лекарство куросурф, которое снижает уровень смертности и осложнений от респираторных заболеваний у новорожденных. Отмечается, что препарат не является дефицитным и стоит в Калининграде от 15 до 24 тысяч рублей за флакон. 

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