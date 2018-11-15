Павел Мамаев может выйти из СИЗО под залог из-за изменения обвинения

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев может досрочно покинуть СИЗО "Бутырка". Полузащитник "быков", обвиняемый вместе с Александром Кокориным по делу о драках в Москве, может быть отпущен под залог после того, как ГСУ ГУ МВД изменило в его отношении степень обвинения.

Это стало возможным после того, как в дело вмешалась прокуратура города Москвы. Правоохранители обнаружили нарушения при первоначальном предъявлении обвинений экс-хавбеку сборной России. Как сообщает "Спорт-экспресс", в результате этого был поднят вопрос о возможном изменении меры пресечения в отношении Мамаева.

Юристы игрока "Краснодара" подали ходатайство с целью изменить меру пресечения в виде освобождения под залог, которое будет рассматривать Тверской суд Москвы.

Напомним, что Мамаев, как и Александр Кокорин из "Зенита" находятся под стражей в следственном изоляторе "Бутырка". Они проходят по статьям "Побои" и "Хулиганство" после избиения водителя телеведущей Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Срок их заключения продлится до 8 декабря, однако ранее сообщалось о том, что и этот срок может быть продлен еще на два месяца.