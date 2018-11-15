Тема:
Психиатрия и психические расстройства 47 минут назад
Тестостероновая терапия помогает мужчинам справиться с депрессией
Лечение при помощи тестостерона может помочь мужчинам справиться с депрессией. Таков вывод масштабного метаанализа исследований, фокусировавшихся на эффективности гормональных добавок.
По некоторым оценкам, примерно у 100 миллионов мужчин во всём мире имеется депрессивное расстройство.
На протяжении нескольких лет учёные предполагали, что существует связь между депрессией и тестостероном (гормон является важным и для мужчин, и для женщин). Более того, "выдающаяся роль" этого гормона у мужчин считается одной из причин, из-за которой женщины чаще страдают от депрессии, остеопороза и проблем со сном. (К слову, тестостерон также защищает мужчин от рассеянного склероза).
Впрочем, специалисты пока не нашли убедительных доказательств существования такой связи. Кроме того, учёные не могут сказать наверняка, может ли лечение, основанное на тестостероне, помочь справиться с депрессивным расстройством, по крайней мере, в некоторых случаях. На сегодняшний день подобная терапия не рекомендуется в качестве лечения.
"Мы захотели прояснить картину и попытаться разобраться, может ли тестостерон стать частью лечения депрессивного расстройства", — говорит один из авторов исследования доктор Андреас Вальтер (Andreas Walther) из Дрезденского технического университета.
Как пишут учёные в научном издании Jama Psychiatry, они изучили 27 плацебо-контролируемых испытаний. Основная цель всех изученных работ — выяснить, помогает ли тестостерон справиться с депрессий.
Учёные собрали информацию о 1890 мужчинах. В одних работах у испытуемых регистрировался дефицит тестостерона, в других – нет. И не во всех исследованиях участвовали мужчины с диагнозом депрессивное расстройство.
Согласно заключению большинства работ, мужчины, которые попали в "группу тестостерона" (им выдавались гормональные добавки), показали значительное уменьшение депрессивных симптомов в сравнении с мужчинами из группы плацебо.
При этом наибольшая эффективность в уменьшении депрессивных симптомов была выявлена у группы мужчин, получавших наиболее высокие дозы гормона.
При этом специалисты не нашли никакой связи между изначальным уровнем тестостерона у мужчин и депрессией. Собственно, это говорит о том, что низкое содержание тестостерона необязательно оказывается значительным фактором риска возникновения депрессии.
Также в ходе метаанализа выяснилось, что лечение при помощи тестостерона оказывалось одинаково эффективным для мужчин разных возрастов.
Джо Герберт (Joe Herbert) из Кембриджского университета (не участвовал в работе) отмечает, что работа указывает на необходимость проведения масштабного и тщательно спланированного эксперимента.
"Это очень тщательный анализ, и он имеет важные последствия. Между тем [исследование] указывает на необходимость исследования тестостерона, поскольку предыдущие работы были небольшими и проведёнными ненадлежащим образом", — говорит он.
В статье, сопровождающей исходное исследование, рецензенты признают, что метаанализ был выполнен хорошо. При этом в ней упоминается, что большие дозы тестостерона и длительный приём этого гормона могут привести к неблагоприятным последствиям для здоровья.
Кроме того, непонятно, как тестостерон влияет на симптомы депрессии, какую дозу необходимо применять и как долго. Всё это необходимо выяснить в будущих работах, считают учёные.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что высокий уровень тестостерона заставляет мужчин чаще принимать необдуманные решения.
Что же касается лечения депрессии, у которой, к слову, существует сразу три типа, то специалисты предлагают почаще применять горячие ванны, избегать фастфуда и присмотреться к диете для гипертоников.
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