Российские пловцы завоевали три золота на этапе Кубка мира

Российские пловцы одержали три победы на стартовавшем в Сингапуре этапе Кубка мира. Две золотые медали завоевал пловец Владимир Морозов, а еще одну – пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова. Кроме того, еще два представителя России завоевали серебро и бронзу.

В мужской сетке этапа Морозов первенствовал в дисциплине 50 метров вольным стилем, а также в комплексном плавании на 100 метров. В женской же части соревнований сразу две россиянки стали медалистками на дистанции 200 метров брассом: Ефимова одержала победу, а Виталина Симонова заняла третье место.

Также отметим, что в заплыве на дистанции 100 метров брассом второе место занял Антон Чупков.