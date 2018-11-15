Тема:
Беременность, роды, материнство 17 минут назад
Молекулярная дипломатия: от атак иммунной системы матери плод защищают клетки-"миротворцы"
Иммунная система человека – это уникальный "оборонный комплекс". Т-клетки, входящие в её состав, обеспечивают защиту от вирусов и паразитов, а также проводят зачистку, избавляясь от повреждённых клеток самого организма.
Однако учёные долгое время не могли понять, почему иммунная система матери не атакует плод, ведь его ДНК отличается от "родной". Зародившуюся жизнь, по логике вещей, Т-клетки должны принять за "чужеродный материал".
Объяснение нашла научная группа из Института Сенгера (Великобритания). Оказалось, что на самых ранних этапах беременности в организме женщины проходят сложнейшие "молекулярные переговоры", в результате которых плод получает "неприкосновенность".
По словам учёных, в случае нарушения такого "дипломатического соглашения" во время беременности могут возникнуть различные осложнения, вплоть до выкидыша. И больше всего угроз таит первый триместр.
Специалисты поясняют, что на самых ранних сроках беременности слизистая оболочка матки трансформируется в децидуальную. Последняя представляет собой один из слоёв плаценты. Децидуальные клетки богаты гликогеном. Это питательное вещество поддерживает развитие плода.
По словам ведущего автора работы Сары Тайхманн (Sarah Teichmann), тонкости взаимодействия материнского организма и организма малыша на этой стадии пока что изучены недостаточно хорошо. А между тем они имеют решающее значение для всей беременности.
Команда Тайхманн решила рассмотреть активность генов отдельных клеток матери и плода. Исследователи собрали данные о работе 70 тысяч лейкоцитов и клеток из плацентарных и децидуальных тканей женщин, которые прервали беременность между 6 и 14 неделями.
При помощи транскриптомики отдельных клеток они оценивали активность генов каждой клетки и получали информацию о содержании конкретных белков.
В результате авторы работы выявили 35 типов уже известных и ещё не изученных клеток, в том числе эмбриональных, которые "оккупируют" ткани матери и способствуют образованию кровеносных сосудов между ними и плодом.
Кроме того, было обнаружено множество видов иммунных клеток, в том числе естественных киллеров, которые, как правило, уничтожают инфицированные и опухолевые клетки.
Затем учёные просмотрели существующие базы данных, чтобы определить, какие из выявленных клеток взаимодействуют друг с другом на основе белковых связей.
Оказалось, что вторгающиеся в ткани матери эмбриональные клетки стимулируют производство особых иммунных клеток, которые обуславливают защитные реакции.
Более того, исследователи увидели, что некоторые естественные киллеры во время таких процессов берут на себя роль "миротворцев". Они предотвращают нападение других иммунных клеток на плод и начинают производить химические вещества, которые способствуют развитию плода и кровеносных сосудов.
Как выяснилось, работа клеток-"миротворцев" контролируется одним из типов децидуальных клеток, известных как стромальные (один из слоёв плаценты называется строма, это соединительная ткань, содержащая сосуды).
"Теперь мы можем подробно разобраться, как [клетки] общаются друг с другом. Наши результаты также демонстрируют несколько уровней регулирования иммунитета, которые ранее не принимались во внимание", — отмечает Сара Тайхманн.
Её научная группа уже создала базу данных, работающую в режиме онлайн, чтобы коллеги из разных стран могли присоединиться к изучению новых данных. В результате специалисты смогут более тщательно исследовать процессы и механизмы развития жизни на ранних этапах. И, что более важно, эти сведения помогут понять природу различных нарушений во время беременности и снизить вероятность осложнений.
Научная статья по итогам этой работы опубликована в журнале Nature.
Напомним, что ранее другая команда учёных получила похожие данные, изучая ранние этапы эмбрионального развития мышей. Проводя аналогию с людьми, авторы этого исследования предположили, что новые "настройки" сохраняются в организме матери и после рождения малыша. Поэтому во время последующих беременностей возникает, как правило, меньше осложнений.
Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что развитие зародыша, выкидыши и аномалии при беременности специалисты начнут изучать "в пробирке", при помощи искусственных эмбрионов. Кроме того, мы рассказывали об особом тесте, который поможет на ранних сроках определить вероятность выкидыша, преэклампсии и даже рождения близнецов.
Ранее по теме
-
Кормление соевой смесью во младенчестве приводит к появлению сильной менструальной боли2 суток назад
-
Рефлекс или проявление эмоций? Психологи изучили природу улыбок новорождённых детей13 суток назад
-
Медики выяснили, в каких случаях беременность снижает риск развития рака груди21 сутки назад
-
Учёные: физические нагрузки отцов – залог крепкого здоровья их детей24 суток назад
-
Шанс на спасение? Открыт механизм, провоцирующий преждевременные роды1 месяц назад
-
Риск преждевременных родов можно определить при помощи анализа крови5 месяцев назад
Сейчас
Хакеры атаковали ФАС
Картина дня
-
Грачева, отрубившего жене руки, приговорили к 14 годам
- Мамаев может выйти из СИЗО из-за изменения обвинения
- Хинштейн: в депутатской столовой нет дешевой еды
- В Москве появились фальшивые журналисты ВГТРК
- Кадыров подарил "Мерседес" 5-летнему мальчику
Самое читаемое
-
Ксения Стриж до сих пор хохочет, вспоминая брак с Макаревичем
- У учительницы, влюбившейся в 15-летнего ученика, отнимут родных детей
- В Москве ревнивый муж расстрелял родителей жены. Видео
- Как устроен бизнес на крашеных животных?
- Маньяк тихо умер на нарах от инфаркта. Видео
Авто.Вести.Ru
-
В России запретили продажи "китайца" Chery по итогам краш-теста
- Перебитые и ржавые VIN-номера заменят полицейской маркировкой
- Первый видеотест обновленного пикапа Mitsubishi L200
- Вот как будет выглядеть первый супер-кроссовер Aston Martin
- В России стартовали продажи нового Subaru Forester
Вести.Экономика
-
Глава ФРС Пауэлл пообещал дальнейшее повышение ставок
- Курс биткоина рухнул до минимума с 2017 г. История криптолихорадки уходит в прошлое?
- Лучшие друзья девушек: топ-10 дорогих украшений в мире
- Нефть: 12 дней падения. Есть ли свет в конце тоннеля?
- 5 американских техногигантов потратили $116 млрд репатриированного капитала на обратный выкуп акций
Недвижимость
-
Россиянин не платил за ЖКХ 7 лет и подал на коммунальщиков в суд
- Полная безнаказанность: мошенники переключились с алкоголиков на ветеранов
- Майнинговая ферма разорила жильцов подмосковного ЖК
- Назван самый грязный город Европы
- Москвичи скупают вторичные квартиры
- Мужчина держал в квартире ласкового аллигатора
Вести.Медицина
-
Чем опасен диагноз по интернету и зачем нужно ходить к врачам
- В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Недосып приводит к гормональному дисбалансу и обезвоживанию
- Известный препарат оказался лучшей профилактикой инсульта
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
Вести в 20.00
-
Путин и Абэ вернулись к теме мирного договора
- Дональд атакует вместе с Меланией
- Терезу Мэй освистали
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
14 лет за отрубленные руки: вынесен приговор мужчине, изувечившему свою жену
- На ТТК загорелся грузовик с газовыми баллонами
- В Москве прохожие не дали эвакуировать машину с собакой внутри
- Новая эстакада свяжет две ключевые московские трассы
- На Маросейке убирают последствия реставрации, шокировавшей москвичей
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Новый сосед: у ближайшей к Солнцу одиночной звезды обнаружена суперземля
- От атак иммунной системы матери плод защищают клетки-"миротворцы"
- Подо льдом Гренландии обнаружен огромный метеоритный кратер
- Скорость ходьбы человека поможет спрогнозировать проблемы со здоровьем
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет я скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения