НХЛ. Вратарь "молний" из Тампы Андрей Василевский сломал ногу

Голкипер сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский получил серьезную травму: вратарь сломал левую ногу. Пока официальной информации из стана "молний" не поступило, но, судя по всему, травма случилаьс на тренировке.

Свою последнюю по времени игру в регулярном чемпионате НХЛ 24-летний Василевский провел в воскресенье, 11 ноября, пропустив 6 шайб в матче против "Оттавы Сенаторз". А 14 ноября во встрече с "Буффало Сейрбс" его заменил Луи Доминге. Как сообщает источник в клубе, вскоре Василевский будет внесен в список травмированных.