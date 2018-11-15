В Госпогранслужбе Украины сообщили об аресте 15 судов, заходивших в Крым

За заход в порты Крыма, который Украина до сих пор считает своей, но "временно оккупированной территорией", были арестованы 15 иностранных судов.

Об этом радиостанции "Радио Крым.Реалии" сообщил помощник главы украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

Под какими флагами ходили эти суда, и есть ли среди них российские, пока не уточняется. По сведениям информагентства УНН, корабли находятся в портах Бердянска и Мариуполя.

В Погранслужбе Украины добавили, что часть из них арестована, а по другой продолжаются суды.

Одно из самых резонансных задержаний последнего времени было связано с российским судном "Норд".