Итоговый турнир АТР. Тим выиграл у Нисикори

Матчем в Группе Ллейтона Хьюитта между австрийцем Домиником Тимом и японцем Кеи Нисикори продолжился в Лондоне итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов с призовым фондом 8 млн долларов. Тим выиграл в двух партиях – 6:1, 6:4.

Ранее Нисикори обыграл швейцарца Роджера Федерера и имел шансы на попадание в плей-офф, а Тим проиграл две стартовые встречи. Теперь все в этой группе решится в матче Федерера (1 победа) с Кевином Андерсеном из ЮАР (2 победы). Интересно, что в случае победы теннисиста из Швейцарии он выйдет в полуфинал вместе с Андерсеном, а победа южноафриканца даст шансы и Тиму, и даже Нисикори.