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15 ноября 201819:17

Чемпионат Англии будет проходить под надзором VAR

Футбольные клубы английской премьер-лиги пришли к соглашению о том, что с сезона 2019/20 национальный чемпионат начнет использовать систему видеоассистента арбитра (VAR). Ранее система уже проходила тестирование на ряде матчей английского чемпионата, кубка и Кубке английской лиги.

О принятом решении представителями АПЛ сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sky Sports. Накануне нынешнего сезона клубы также собирались для обсуждения внедрения VAR, однако тогда они не поддержали идею внедрения системы.

Напомним, что система уже используется в нескольких континентальных первенствах – чемпионате Германии, Франции и Италии. Кроме того, все матчи чемпионата мира в России также прошли с использованием видеоассистента.

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