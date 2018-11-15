США ввели санкции за убийство Хашогги

17 подданных Саудовской Аравии, включая генконсула в Стамбуле Мухаммеда аль-Отайби, попали под американские санкции. Минфин США ввел эти санкции из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги на территории саудовского генерального консульства в Турции.

Под американские санкции также попал экс-советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани, сообщает "Интерфакс". Глава Минфина США Стивен Мнучин пояснил, что санкции введены против тех, кто лично причастен к убийству обозревателя и колумниста The Washington Post. Мнучин назвал это убийство гнусным. Вашингтон замораживает активы этих физических лиц.

Кроме того, Мнучин призвал Саудовскую Аравию прекратить любые нападки на политдиссидентов и журналистов.

Хашогги исчез 2 октября 2018 года. Он пришел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. 19 октября Эр-Рияд признал, что журналист был убит на территории генконсульства.

Прокуратура королевства выдвинула обвинение 11 подозреваемым в убийстве журналиста. Пятерых обвиняемых она просит приговорить к смертной казни. Они вывезли останки Хашогги из генконсульства.

Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд от причастности к убийству Хашогги открестился. Он заявил, что не был осведомлен об операции в сотрудников саудовских спецслужб в отношении Хашогги.

Анкара передала аудиозапись момента убийства Хашогги США, Франции, Германии, Англии и Саудовской Аравии. Эту запись сделал перед смертью владельца смартфон самого журналиста, на который сигнал передавали умные часы Хашогги.