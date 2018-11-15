Шахматы. Лагно сыграла полуфинал чемпионата мира вничью, Костенюк проиграла

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат мира по шахматам среди женщин. В четверг, 15 ноября, состоялись первые полуфинальные партии. В одном из них россиянка Екатерина Лагно сыграла вничью с украинкой Марией Музычук.

Соперницы завершили партию на 24-м ходу. Лагно проводила встречу черными фигурами. В другой полуфинальной паре еще одна представительница России – Александра Костенюк проиграла свою партию против китаянки Цзюй Вэньцзюнь на 78-м ходу, играя белыми.

Вторые партии полуфиналисток по правилам классических шахмат состоятся в пятницу, 16 ноября.