Новости Политика

Все видео этой рубрики
15 ноября 201820:52 Денис Давыдов

Президент Путин назвал поездку в Сингапур весьма полезной

О будущем российско-американских военных соглашений, которые влияют на стабильность всей планеты, Владимир Путин поговорил с вице-президентом США Майклом Пенсом. Незапланированный службами протокола разговор начался с рукопожатия, которого Пенс не ожидал. И это лишь одна из многих встреч, которые Путин провел на полях Восточно-Азиатского саммита в Сингапуре.

На саммитах, куда съезжаются десятки политиков, не все и не всегда идет по плану. Например, у российского президента в Сингапуре не планировались никакие беседы с вице-президентом США. Но Путин и Пенс неожиданно для всех поговорили, причем дважды. Вместе их свел протокол Восточно-Азиатского саммита. За столом президент России и вице-президент США оказались рядом. Путин протянул руку, и вице-президент сразу оживился.

Видно, что российский президент с улыбкой что-то говорит американцам. Кивает советник президента США Джон Болтон. Так они общались несколько минут и наверняка говорили бы еще, но пришлось прерваться на заседание. Сразу после него политики решили продолжить беседу на ногах. Несколько дней назад Путин также общался и с президентом США. Они виделись в Париже. Еще раз условились поговорить уже обстоятельно. Буквально через пару недель на аргентинском саммите "Большой двадцатки".

"Мы со своей стороны готовы. Сейчас вице-президент говорил, что американская сторона тоже готовится к этой встрече, — отмечает Владимир Путин. — Ну, посмотрим, что получится. Нам действительно есть, о чем поговорить. В ходе рабочего ланча в Париже дискуссия была общая и такая, достаточно интенсивная. Нам с президентом Трампом удалось поучаствовать в этой общей дискуссии достаточно содержательно. Мы говорили и по вопросам безопасности. И по вопросам развития экономики, по региональным проблемам. Сейчас с вице-президентом мы примерно затронули все то же самое. Одна из ключевых проблем, безусловно, — это проблема стратегической стабильности, потому что мы должны понять, что будет с договором СНВ-3, мы должны понять, что будет происходить в рамках договора по ракетам средней и меньшей дальности, и как здесь будут развиваться события. Безусловно, нам нужен диалог на высшем уровне, на экспертном уровне. Мы готовы к восстановлению полноформатной работы на столько, на сколько готовы американские партнеры".

Эту пресс-конференцию российский президент давал по итогам своего трехдневного визита в Сингапур. Встреч было много, в том числе с японским премьером Синдзо Абэ. А эти переговоры без обсуждения до сих пор неподписанного мирного договора не обходятся. "В ходе нашей встречи премьер-министр сказал, что Япония готова была бы к обсуждению этой проблемы на основе декларации 56-го года, — напоминает президент РФ. — Но это требует, конечно, отдельной, дополнительной, серьезной проработки, имею в виду, что в самой декларации далеко не все ясно. Там в принципе только изложена проблема, что Советский Союз готов передать два острова южной части гряды, но не сказано на каких основаниях и под чей суверенитет они попадают. Это все предмет такой серьезной проработки, тем более что когда-то сама Япония от реализации этих соглашений отказалась".

Украина — страна, по которой на пресс-конференции вопросов больше всего. В самопровозглашенных республиках Донбасса состоялись выборы, их осудили Киев и Запад, отметив, что это нарушение минских договоренностей. "Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик. Вот в чем все дело, — говорит на это Владимир Путин. — Сначала нужно было бы осудить убийства, которые там происходят политически мотивированные. Но этим и вызвана реакция людей, которые там проживают. А что думали те, которые организуются подобные преступления. Конечно, выборы были неизбежны. Это первое. Второе. Встречаться на нормандском формате в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит на Украине сейчас более или менее бессмысленно, потому что и вообще до сих пор украинские власти сегодняшние не проявили желание выполнять минские соглашения. Все ждут какого-то исполнения от минских договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, этого предпочитают никто не замечать. Ну, и наконец самое главное, по поводу того, что способна ли сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования. На мой взгляд, нет. Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на этих территориях".

Еще одна горячая точка на карте – Сирия: восстанавливать разрушенную войной страну нужно всем вместе. Москва об этом не раз говорила. Зарубежная помощь ускорит возврат беженцев на Родину. "Да, мы слышим соображения о том, что это должно быть добровольно, — продолжает российский лидер. — Но, а кто же поедет недобровольно, кого же силой туда затащат из лагерей, скажем, беженцев? Ну, кого можно силой оттуда выгнать из, скажем, из Турции или из Ливана, из Иордании? Ну, никого. Люди вернутся, если есть элементарные там канализация, водоснабжение, электричество. Вот, чем надо заняться. И, конечно, мировое сообщество, прежде всего Европы, если она не хочет нового наплыва эмигрантов, должна об этом подумать, избавиться от каких-то фобий и просто помочь сирийскому народу вне зависимости от политических пристрастий".

От политики журналисты проходят к деловым новостям. Речь о всемирном форуме в Давосе. Нескольким российским бизнесменам пока не выслали приглашений на него. "Я, будучи еще вице-губернатором Петербурга, достаточно часто, почти каждый год, ездил в Давос, потом, работая в Москве, это все реже и реже. В последнее время я там практически не появляюсь, — рассказал Владимир Путин. — Но площадка хорошая. А цель таких площадок — сближать людей, вне рамок каких бы то ни было политических ограничений. И если кто-то на площадках подобного рода вводит ограничения, они работают сами против себя. Они разрушают основу своей деятельности. Что касается нашего участия, там представлены, прежде всего, представители бизнеса, у нас люди свободные, они сами вправе принимать решения о том, будут они участвовать или не будут".

Вообще вчерашний АСЕАН или сегодняшний Восточно-Азиатский саммит отличает взаимовыгодное сотрудничество, без навязывания идей глобализации и связывания партеров по рукам и ногам блоковыми обязательствами. Путин сегодня еще успел пообщаться с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Это были его восьмые переговоры за три дня работы в Сингапуре. Поездку российский президент назвал весьма полезной.

Сейчас

19:22

США ввели санкции за убийство Хашогги

18:20

Сквер у посольства России в Киеве назвали в честь Немцова

16:12

Госдума приняла закон о самозанятых

15:35

В воскресенье Москву завалит снегом

15:08

ФСБ изъяла у главы службы морских спасателей крупную сумму денег и антиквариат

11:01

Грачева, отрубившего жене руки, приговорили к 14 годам колонии

10:55

В Томской области обнаружили группу, финансирующую ИГИЛ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

США ввели санкции за убийство Хашогги

США ввели санкции за убийство Хашогги

1 час назад
В Госпогранслужбе Украины сообщили об аресте 15 судов, заходивших в Крым

В Госпогранслужбе Украины сообщили об аресте 15 судов, заходивших в Крым

2 часа назад
Павлу Мамаеву отказано в освобождении под залог

Павлу Мамаеву отказано в освобождении под залог

2 часа назад
Фантомные боли Brexit: Терезу Мэй бросили три министра

Фантомные боли Brexit: Терезу Мэй бросили три министра

30 минут назад
Мигранты из Гондураса штурмуют границу с США, а Трамп молчит

Мигранты из Гондураса штурмуют границу с США, а Трамп молчит

29 минут назад
"Страна меня хочет, а мужчин не вижу": Бузовой не от кого родить ребенка

"Страна меня хочет, а мужчин не вижу": Бузовой не от кого родить ребенка

3 часа назад
Лучшие друзья девушек: топ-10 дорогих украшений в мире

Лучшие друзья девушек: топ-10 дорогих украшений в мире

8 часов назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

12 часов назад
14 лет за отрубленные руки: вынесен приговор мужчине, изувечившему свою жену

14 лет за отрубленные руки: вынесен приговор мужчине, изувечившему свою жену

5 часов назад
Кто есть кто в сериале "Ненастье"

Кто есть кто в сериале "Ненастье"

14.11.2018 13:25
В Москве появились фальшивые журналисты ВГТРК

В Москве появились фальшивые журналисты ВГТРК

4 часа назад
"Язва Лизавета": Татьяна Агафонова объяснила, почему ушла из кино в колхоз

"Язва Лизавета": Татьяна Агафонова объяснила, почему ушла из кино в колхоз

7 часов назад
Все лучшие КиберкOMENтаторы уже здесь

Все лучшие КиберкOMENтаторы уже здесь

4 часа назад
Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

14.11.2018 10:40
Президент Путин назвал поездку в Сингапур весьма полезной

Президент Путин назвал поездку в Сингапур весьма полезной

31 минута назад
Владелец еще одной картины Бэнкси намерен ее уничтожить

Владелец еще одной картины Бэнкси намерен ее уничтожить

1 час назад
Сквер у посольства России в Киеве назвали в честь Немцова

Сквер у посольства России в Киеве назвали в честь Немцова

2 часа назад
В Windows возвращается светлый дизайн

В Windows возвращается светлый дизайн

3 часа назад
Названы самые влиятельные люди из музыкальной индустрии младше 30 лет по версии Forbes

Названы самые влиятельные люди из музыкальной индустрии младше 30 лет по версии Forbes

4 часа назад
"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

4 часа назад
Протеин. Кому и зачем нужна в рационе самая раскрученная спортивная добавка

Протеин. Кому и зачем нужна в рационе самая раскрученная спортивная добавка

4 часа назад
Разрешение на охотничье оружие планируют выдавать с 21 года

Разрешение на охотничье оружие планируют выдавать с 21 года

4 часа назад
Вопрос эксперту: что нужно знать о вирусе папилломы человека

Вопрос эксперту: что нужно знать о вирусе папилломы человека

4 часа назад
Ребенок умер в калининградском роддоме, потому что ему запретили давать дорогое лекарство

Ребенок умер в калининградском роддоме, потому что ему запретили давать дорогое лекарство

4 часа назад
ЕСПЧ окончательно поддержал Навального в деле против России

ЕСПЧ окончательно поддержал Навального в деле против России

4 часа назад
Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

4 часа назад
Хлопья из супермаркета: бывший повар раскрыл кулинарные пристрастия Елизаветы II

Хлопья из супермаркета: бывший повар раскрыл кулинарные пристрастия Елизаветы II

4 часа назад
Госдума приняла закон о налогах для самозанятых

Госдума приняла закон о налогах для самозанятых

4 часа назад
Захарова: Штаты опять применили белый фосфор в Сирии

Захарова: Штаты опять применили белый фосфор в Сирии

5 часов назад
Чиновники ликвидировали свалку при помощи "Фотошопа"

Чиновники ликвидировали свалку при помощи "Фотошопа"

5 часов назад
Льдом до крови: учителя в Барнауле травлю подростка назвали обычной игрой

Льдом до крови: учителя в Барнауле травлю подростка назвали обычной игрой

5 часов назад
Человечность взяла верх: прохожие отбили у эвакуаторщиков собаку

Человечность взяла верх: прохожие отбили у эвакуаторщиков собаку

5 часов назад
В воскресенье Москву завалит снегом

В воскресенье Москву завалит снегом

5 часов назад
Российских чиновников пересадят на автомобили Aurus

Российских чиновников пересадят на автомобили Aurus

5 часов назад
Хакеры обнаружили способ украсть удаленные с iPhone фотографии

Хакеры обнаружили способ украсть удаленные с iPhone фотографии

6 часов назад
Александр Хинштейн: в депутатской столовой нет дешевой еды

Александр Хинштейн: в депутатской столовой нет дешевой еды

6 часов назад
Криштиану Роналду обручился с Джорджиной Родригес

Криштиану Роналду обручился с Джорджиной Родригес

6 часов назад
Чем мужской мозг отличается от женского

Чем мужской мозг отличается от женского

6 часов назад
Представлен первый Android-смартфон с двумя "челками"

Представлен первый Android-смартфон с двумя "челками"

6 часов назад
Деликатесы через окошко: Цеповяз питался на 60 тысяч рублей в месяц

Деликатесы через окошко: Цеповяз питался на 60 тысяч рублей в месяц

7 часов назад
Новый Volkswagen Passat - больше не "Сделано в Германии"

Новый Volkswagen Passat - больше не "Сделано в Германии"

8 часов назад
На Маросейке убирают последствия реставрации, шокировавшей москвичей

На Маросейке убирают последствия реставрации, шокировавшей москвичей

8 часов назад
В трейлере "Тайной жизни домашних животных 2" домашние любимцы ждут приема зоопсихолога

В трейлере "Тайной жизни домашних животных 2" домашние любимцы ждут приема зоопсихолога

8 часов назад
Картами "МИР" можно будет расплачиваться в международных онлайн-магазинах

Картами "МИР" можно будет расплачиваться в международных онлайн-магазинах

8 часов назад
В России стартовали продажи нового Subaru Forester

В России стартовали продажи нового Subaru Forester

9 часов назад
Известный рэпер назвал безумцем сына Уилла Смита после слов, что они любовники

Известный рэпер назвал безумцем сына Уилла Смита после слов, что они любовники

9 часов назад
"Жилье и городская среда": что нужно для реализации национального проекта

"Жилье и городская среда": что нужно для реализации национального проекта

11 часов назад
"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

13.11.2018 13:29