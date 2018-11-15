Мигранты из Гондураса штурмуют границу с США, а Трамп молчит
Авангард многотысячного каравана мигрантов из Центральной Америки сейчас отделяет от американской мечты только забор. Самые отчаянные уже попытались перелезть на ту сторону. В ближайшие сутки в мексиканском Тихуане, всего в 7 километрах от калифорнийских пляжей — ждут больше тысячи человек. А Дональд Трамп, который в преддверии довыборов в Конгресс посвятил этой угрозе больше 50 твитов, этого не замечает. Почему молчит Белый дом? И к чему готовятся военные, стянутые к границе?
Контрольно-пропускной пункт Отай Меса — один из трех на американской границе с Мексикой в Калифорнии, куда уже добрался караван мигрантов. На территории США пока вроде бы все спокойно, а вот по другую сторону ситуация выходит из-под контроля властей.
В арендованные у гражданских грузовики солдаты американской национальной гвардии грузят катушки колючей проволоки. На самом КПП с ее помощью уже укрепили подходы и установили бетонные блоки. О дальнейших планах пытаемся узнать у одного из офицеров.
"Можно задать вопрос? – Я дам вам номер, можно позвонить туда и узнать всю интересующую вас информацию. Я не могу вам ничего сказать".
На часах семь утра. Мексиканцы привычно спешат на работу за границу. Радости по поводу незваных гостей у коренных не наблюдается.
"В целом здесь недовольны текущей ситуацией. У нас и так много мигрантов из других городов. У нас маленький городок и мы не можем разместить всех этих людей", — говорит местный житель.
На Калифорнию повернули неспроста. Штат этот в США самый либеральный, а наиболее деятельная часть подошедшей группы -представители ЛГБТ сообщества. К своей американской мечте геи и трансгедеры из Гондураса стремятся, убегая от всех сразу. И от тех, кто не понимал дома, и от тех с кем пришлось шагать в одном караване по Мексике.
"Иногда нам бывает очень тяжело. Наши соотечественники из Гондураса критикуют нас, издеваются над нами ", — рассказывает Йоханна Эстефани, мигрант из Гондураса.
Тем временем численность воинского контингента на южной границе США достигла почти шести тысяч солдат и офицеров.
Накануне в компании министра нацбезопасности с инспекцией туда прилетел глава Пентагона. И сам решил провести для личного состава занятие по политинформации.
"Сейчас в новостях много всякой ерунды. Лучше сконцентрируйтесь на приказах вашего командования. А то если читать всю эту ерунду, то можно и свихнуться. Понимаете, о чем я говорю?", — заявил Джеймс Мэттис, министр обороны США.
Но слушавшие лекцию о международном положении, похоже, понимали не до конца. Ведь больше всех про вторжение мигрантов рассказывал их главнокомандующий.
"Перед выборами в Конгресс президент не мог соврать вам больше, чем в итоге получилось — о срочности и сложности каравана мигрантов, о вторжении! И также дело обстояло на его родном Fox News. А теперь — тишина: ничего, кроме мимолетного упоминания о караване минувшим вечером. Караван скараванился, исчез", — съехидничал Крис Куомо, ведущий телеканала CNN.
Впрочем, ведущему либерального телеканала, который обвинил Трампа во вранье, наверное, все-таки стоило отсмотреть перед эфиром хотя бы вот это видео.
В автобусы грузят очередную партию тех, кто отправляется к границе. По оценкам властей США в ближайшее время к американской границе прибудет еще около двух тысяч человек.
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