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Brexit 30 минут назад
Фантомные боли Brexit: Терезу Мэй бросили три министра
Уже третий по счету министр покидает британский кабмин, так и не дождавшись выхода Королевства из ЕС. Вслед за руководителями департаментов по делам Северной Ирландии и труда и пенсий об отставке объявил министр по делам Brexit Доминик Рааб, объяснив свое решение невозможностью "с чистой совестью" поддержать условия проекта. Стрессом для премьера Терезы Мэй стали и заголовки публикаций, в которых ее сравнивают с капитаном тонущего судна. А в соцсетях шутят, что Мэй "будто забыла переодеться". На дневное заседание парламента она пришла в похожих на вчерашние наряде и ожерелье, поменяв только цвет. Встретили министра по одежке — как и накануне, освистав.
Brexit окончательно расколол правящих консерваторов. Терезу Мэй угрожают отстранить от руководства партией и лишить ее поста премьера. Для того, чтобы выдвинуть вотум недоверия и назначить голосование, ее противникам необходимы письменные заявления 49 депутатов-консерваторов. Влиятельный евроскепетик Джейкоб Риз-Могг был первым, кто отправил сегодня такое письмо.
"Я бы не стал говорить, что речь идет о перевороте. Переворот — это когда кто-то прибегает к незаконным процедурам. А здесь мы говорим о нормах, принятых Консервативной партией", — пояснил депутат парламента Великобритании Джейкоб Риз-Могг.
Сумеют ли организаторы заговора собрать необходимые голоса, пока неясно. Но премьер-министр сейчас в буквальном смысле окружена неприятелями со всех сторон.
"После двух лет неумелых переговоров правительство выдает нам халтурное соглашение. Это соглашение — какой-то прыжок в неизвестность. Невнятная сделка, с непонятными сроками", — возмущен лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.
Сегодня в парламенте на протяжении трех часов британский премьер отбивала атаки оппонентов, которые критиковали ее проект соглашения по Brexit.
"Мы можем выйти из ЕС без какой-либо сделки и потерять возможность Brexit в целом, либо мы можем…" –не дали договорить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй поднявшие шум парламентарии.
Правительство покинули сразу несколько человек. Среди них министр труда и пенсий Эстер Макви и, пожалуй, самая чувствительная потеря — ушел Доминик Рааб — глава департамента, отвечающего за Brexit. Евроскептики считают, что правительство капитулировало перед Брюсселем.
Проект соглашения привязывает Великобританию к единым таможенным и торговым правилам Евросоюза на неопределенное время. В кабинете министров это объясняют необходимостью сохранять прозрачной границу Северной Ирландии до тех пор, пока между Великобританией и Евросоюзом не будет подписан новый всеобъемлющий договор.
Несмотря на гнев оппонентов и громкие отставки, Тереза Мэй все-таки рассчитывает провести представленный ей проект соглашения о Brexit через парламент. Решающее голосование должно состояться уже в декабре.
Если, конечно, поднявшие мятеж консерваторы не сумеют за это время отправить Терезу Мэй в отставку. Французские телеканалы не без удовольствия цитируют пугающие заголовки британских газет.
Вот, например, заголовок от Daily Mirror — "Кабинет военного положения", на первой полосе Metro — "Верни меня или уволь меня". А вот заголовок от The Guardian — "План Терезы: нация, кабмин и партия трещат по швам". Но круче всех высказалась The Sun. Такое название статьи даже вслух не произнесешь!
Еврочиновники на кипящие в Лондоне страсти поглядывают с кривой усмешкой.
"Конечно, я не разделяю энтузиазма британского премьера в принципе в том, что касается Brexit. С самого начала у нас не было сомнений. Этот Brexit — проигрышная ситуация для всех", — подчеркнул председатель Евросовета Дональд Туск.
Процесс выхода из Евросоюза для Великобритании, действительно, протекает болезненно, хотя Brexit, на самом деле, еще и не наступил.
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