Вызов полиции на бис: в Доме кино представили новый вид театрального мошенничества
Скандалом и огромным разочарованием для публики обернулся спектакль "Все кончено, дорогой" в московском Доме кино. На сцене зрители не увидели ни Федора Добронравова, ни Ренаты Литвиновой, чьи имена были заявлены в афишах. Именно на звезд шли и поэтому платили большие деньги. В общем, в этот раз на бис вызывали только полицию.
- Федор, прокомментируйте пожалуйста, что за мошенники?
"Я ж не знаю, ребятки, я не знаю, что за мошенники, мне очень жалко, что люди пришли…" – отвечает Федор Добронравов.
Народный артист России Федор Добронравов так расстроен, что готов уже и сам извиняться за аферистов, которые его именем и портретом на афише заманили зрителей на спектакль "Все кончено, дорогой!" в столичный Дом кино на Васильевской.
"Так на него шли. Из-за этого в первых рядах и взяли эти билеты. В театр каждый день не ходим, тем более за такую сумму, — поясняет Василий Внучков. — Хорошо отдохнуть хотели. День рождения все-таки, думаю, пойдем с женой в театр вдвоем".
"Добронравов, Светлана Тома, Литвинова, — перечисляет фамилии, которые привлекли его на спектакль Алексей Осипчук. — Билеты обошлись в 15 тысяч рублей с копейками. Пришли всей семьей с женой, дочерью и с родственниками".
Увы, никого из звезд зрители так и не увидели. А то, что вытворяли на сцене никому не известные актеры, шокировало многих, особенно тех, кто пришел на спектакль с детьми.
"Это была околосексуальная тема, пошлая. Актеры кривлялись, на мой взгляд. Минут через 15, когда прозвучала очередная пошлая шутка, просто задали вопрос: а что здесь происходит и кто вы такие?" – рассказала о произошедшем Александра Павина.
Возмущенная толпа высыпала в фойе. Люди вызвали полицию и потребовали у организаторов вернуть деньги за билеты.
"Мошенничество, мошенничество! Вы час тому назад брали деньги! Деньги у вас есть!" – требовали заплаченные за обман средства покинувшие зал зрители.
"Она говорит: денег вы не мне давали, я, говорит, откуда знаю, какие ко мне претензии?" – рассказывает о "наивном" удивлении кассирши Василий Внучков.
Автомеханик Василий Внучков показывает, где именно он покупал билеты на второй спектакль в своей жизни.
"Вот здесь стоял стол, где продавали за наличку билеты, — поясняет Внучков. — Без чека, без ничего. Просто дали такие бумажки".
- Дали телефон руководителя этого спектакля. Вот, звоните!
По телефону отвечают сотрудники некоего центра "Арт-Вояж", даже не скрывающие, что заманивали зрителей не пойми на что.
"А то что продавали на звездные имена — да! А как?! А продаются всегда на звездных, никто не продает на других", — заявили в "Арт-Вояже".
— То есть, вы сейчас просто сознаетесь в мошенничестве, да?!
— Я ни в каком мошенничестве, Боже упаси, не признаюсь!
Билеты стоили от 3 до 5 тысяч рублей, а значит, речь может идти о нескольких миллионах выручки — на якобы звездную премьеру набился полный зал. Осталось понять, кто взял эти деньги.
"У нас есть арендатор, который с нами работает много лет. Это Пивоварова Людмила Сергеевна, она делает различные мероприятия", — признается начальник организационно-договорного отдела Союза кинематографистов Галина Баткаева.
— И она арендовала у вас зал?
— Да, и она арендовала зал.
"Людмила Сергеевна, почему вы обманываете людей, почему на афише другие актеры, а не те, которые присутствовали в зале?" – интересуются журналисты.
"Значит, я не обманываю людей, и никогда не обманывала людей!" – заявляет в ответ Пивоварова.
— Добронравов и Литвинова в курсе, что их лица на афише?
— Да, да, да!
— Это ложь!
— Это вы так считаете!
— Это ложь, они это отрицают!
Еще раз: вот что нам сказали известные артисты, которые были указаны на афише.
"Никогда не репетировал и никогда не играл этот спектакль. А то, что люди пользуются, это следственные органы должны заниматься!" – считает Федор Добронравов.
"Я в этом спектакле не участвую, как выяснилось, — говорит заслуженная артистка России Светлана Тома. — То есть, я не в курсе, почему я на афише. Это, очевидно, такой вид мошенничества, который присутствует на сегодняшний день в этой сфере".
Однако организаторы скверного представления возвращать деньги за билеты не спешат.
"Я возвращаю деньги всем! Я ни одного человека в своей жизни не обманула", — заверяет предприниматель Людмила Пивоварова.
— Сколько денег вы вернули на данный момент?
"Я вернула почти 90 процентов денег", — отвечает Пивоварова.
Ни один из опрошенных нами обманутых зрителей своих денег пока так и не получил.
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