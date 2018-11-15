Россия примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд 2022 года пройдет в России. Это решение принял конгресс Международной федерации волейбола (ФИВБ) на своем конгрессе, проходившем в мексиканском городе Канкуне.

Эту информацию подтвердил ТАСС президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко. "Для нас это большая честь и ответственность. Наша страна имеет богатейшую историю организации главных спортивных турниров, в том числе и по волейболу", — заявил Шевченко.

Время проведения турнира и города, которые где пройдут соревнования, будут определены позже. Россия впервые проведет чемпионат мира по волейболу. СССР дважды принимал мировые первенства – в 1958 и 1962 годах.