Названы лучшие секс-сцены в истории кино

Авторы британского издания Independent составили список самых сексуальных сцен в истории кино. Порнографические ленты журналисты в расчет не брали.

В список "горячих" фильмов по версии сотрудников британского СМИ вошли:

"Валентинка" с Мишель Уильямс и Райаном Гослингом. Критики отметили сцену орального секса в душе, из-за которой картина получила взрослый возрастной рейтинг.

Также в пикантный рейтинг вошли: эпизод с групповым сексом из "И твою маму тоже", эротическая сцена из фильма "Любовь и баскетбол", фрагмент гей-мелодрамы "Божья земля" и лесбийской драмы "Кэрол", в которой снялись Кейт Бланшетт и Руни Мара.

Кроме того, критики отметили сцену из триллера "А теперь не смотри" 1973 года, эротический эпизод с Наоми Уоттс из "Малхолланд Драйв", а также сцену измены в картине "Неверная".