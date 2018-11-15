Серена Уильямс призналась, что живет в изоляции

Известная теннисистка Серена Уильямс призналась, что отказалась от соцсетей и живет в собственном информационном пузыре. По словам спортсменки, она устала слышать бесконечную критику в свой адрес.

"Пускай все эти люди живут, как хотят, а меня не трогают", — отметила спортсменка.

Уильямс также заявила, что практически не смотрит телевизор и даже не читает новости.

Последний раз Уильямс вышла на корт в финальном матче US Open, где проиграла японской теннисистке Наоми Осаке.

Ранее сообщалось, что Уильямс спела обнаженной для благотворительной кампании.