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15 ноября 201821:47

Ари выйдет в стартовом составе сборной России против немцев

https://twitter.com/TeamRussia

Футболисты сборной России проведут в Лейпциге контрольный матч с командой Германии. Стали известны стартовые составы играющих команд. Новичок российской команды нападающий Ари начнет встречу с первых минут.

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым выставил на игру с немцами следующий состав:Андрей Лунев — Кирилл Набабкин, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Константин Рауш — Юрий Газинский, Далер Кузяев, Александр Ерохин — Алексей Ионов, Алексей Миранчук — Ари.

С капитанской повязкой россиян выведет Юрий Газинский. Впервые в футболке с российским гербом сыграет натурализованный бразилец, нападающий "Краснодара" Арикленес Феррейра да Силва, более известный как Ари.

Состав сборной Германии выглядит следующим образом: Мануэль Нойер — Йозуа Киммих, Николас Зюле, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, — ТИмо Вернер, Тило Керер, Кай Хаверц, Леруа Сане — Серж Гнабри. Сразу шесть футболистов — Киммих, Зюле, Гинтер, Рюдигер, Керер и Хектор являются номинальными защитниками.

 

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